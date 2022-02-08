"التضامن": معاش "تكافل وكرامة" يرتبط بحضور الأسر إلى المدارس لمنع التسرب

إبراهيم حسان

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن وزيرة التضامن اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع التسرب الدراسي للأسر التي تدخل تحت مظلة تكافل وكرامة، حيث يرتبط المعاش المقدم للأسر بحضور أبنائها للمدارس بنسبة 80% على الأقل.

أضاف صلاح هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة لديها 5 ملايين طالب في المدارس، مردفا: "نهتم بالطلاب في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وتم استحداث معاش بالنسبة للطلاب في الجامعات لأسر تكافل وكرامة، لاستكمال العملية التعليمية، وتم توزيع أجهزة لاب توب على الطلاب أصحاب الإعاقة البصرية بالجامعات المصرية وكليات جامعة الأزهر".

وتابع: "كما نمنح ذوي الهمم أجهزة تعويضية، وأنشأنا حضانات للفائقين من الطلاب، شريطة حفاظ الطلاب على تفوقهم داخل المرحلة الجامعية، لخلق روح من التنافس بين الطلاب ونمنح الطالب منحة قدرها 25 ألف جنيه".

وأشار مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف محو أمية مليون مواطن مصري، ولاسيما من السيدات، التي تحصل على معاشات تكافل وكرامة، مردفا: "نهتم بالمشروعات متناهية الصغر للسيدات، وإذا ثبت محو أمية المرأة الحاصلة على قرض سيتم التنازل عن 50% من قيمة القرض".