نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات

كتبت آية دعبس

اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد السيد عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، مع علاء عيسى نائب مصلحة الضرائب للبحوث على رأس لجنة ضمت العديد من مسؤولى مصلحة الضرائب، وذلك لعرض مشكلات الأطباء في المعاملات الضريبية ومناقشة حلولها.

قال الدكتور إبراهيم الزيات، فى بيان، إن الإجتماع أسفر عن التأكيد على فتح قنوات تواصل مستمرة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب لعرض و حل المشاكل الواردة من الأطباء إلى النقابة، كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة تعريفية يتم بثها للأطباء عن كيفية التعاملات الضريبية الصحيحة، وأضاف الزيات أن مصلحة الضرائب أكدت أن الأمور المتعلقة بضريبة كسب العمل يختص بها قانون الخدمة المدنية ولا تتبع مصلحة الضرائب.