اليوم السابع
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أكرم القصاص
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نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:57 م
نقابة الأطباء تبحث مع الضرائب بروتوكولا لوضع آليات لتصالح العيادات فى المحافظات اجتماع وفد نقابة الأطباء مع مصلحة الضرائب
كتبت آية دعبس

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اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور إبراهيم الزيات والدكتور أحمد السيد عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، مع علاء عيسى نائب مصلحة الضرائب للبحوث على رأس لجنة ضمت العديد من مسؤولى مصلحة الضرائب، وذلك لعرض مشكلات الأطباء في المعاملات الضريبية ومناقشة حلولها.
 
قال الدكتور إبراهيم الزيات، فى بيان، إن الإجتماع أسفر عن التأكيد على فتح قنوات تواصل مستمرة بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب لعرض و حل المشاكل الواردة من الأطباء إلى النقابة، كما تم الاتفاق على تنظيم ندوة تعريفية يتم بثها للأطباء عن كيفية التعاملات الضريبية الصحيحة، وأضاف الزيات أن مصلحة الضرائب أكدت أن الأمور المتعلقة بضريبة كسب العمل يختص بها قانون الخدمة المدنية ولا تتبع مصلحة الضرائب.
 
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين نقابة الأطباء ومصلحة الضرائب يتضمن وضع أسس واضح للتصالح في المحافظات، وعدم إتمام الحجز على الطبيب إلا بعد إخطار نقابة الأطباء، وفشل المفاوضات بين النقابة والطبيب، مطالبا الأطباء بالتواصل مع النقابة الفرعية أو النقابة العامة في حالة موجود مشكلة متعلقة بالمعاملات الضريبية.

نقابة الاطباء

الضرائب

التصالح الضريبى

المعاملات الضريبية للعيادات

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