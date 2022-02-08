وزيرة التضامن: نستهدف تطوير 3000 حضانة وافتتاح فروع فى قرى حياة كريمة

كتب مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه خلال عام ونصف بلغ حجم تطوير الحضانات إلى 1000 ألف ومن المستهدف تصل إلى 3000 حضانة وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أنه سيتم افتتاح حضانة أو أكثر فى قرى حياة كريمة، كما أن هناك زيادة فى الطلب على الطلب الحضانات خاصة فى المناطق المطورة ومنها الاسمرات.

وأضافت القباج، فى تصريحات لها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتسهيل تراخيص الحضانات، وهو ما تعمل عليه الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أداء الميسرات فهم أحد العناصر الهامة فى إنشاء وتطوير الحضانات، كما أن الوزارة بصدد عمل وجبات غذائية اقتصادية للأسر الأولى الفقيرة والأولى بالرعاية.

وأوضحت "القباج" أن الدراسات التى أجريت أكدت أن نسبة تقزم الأطفال تصل إلى حوالي 20% وتزيد فى بعض المناطق، أما نسبة الإصابة بفقر الدم للأطفال 27 % والأمهات 25% ، موضحة أن تكلفة سوء التغذية للأطفال حتى سن 5 سنوات حوالى 20 مليار جنيه سنويا.