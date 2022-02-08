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الصحة تدعو للاتصال بالخط الساخن 16805 للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:36 م
الصحة تدعو للاتصال بالخط الساخن 16805 للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين المدخنين إلى الاتصال بالخط الساخن الخاص 16805 للإقلاع عن التدخين والحفاظ علي الصحة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان: الخط الساخن يوفر لك كل سبل الدعم والمساعدة بالمجان وأكدت أن التدخين ضار جدا بالصحة ويسبب مضاعفات خطرة .
 
كانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن ثلث وفيات السرطان تقريبا بسبب زيادة وزن الجسم وقلة النشاط البدنى بالإضافة إلى شرب الكحوليات والتدخين وعدم تناول الخضروات والفاكهة بشكل كافٍ.
 
وأكدت وزارة الصحة، أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات، مشيرة إلى أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء.
 
وأوضحت، أنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء، مؤكدة أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد علي اكتشاف سرطان الثدى، إن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.
 
سجائر
 
 
 

الصحة

التدخين

الوفيات

الخط الساخن

الاقلاع عن التدخين

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