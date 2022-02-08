اليوم السابع
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التعليم تعلن مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2022

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:21 م
التعليم تعلن مواعيد إجراء مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2022 وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد المقابلات الخاصة بالمرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2022، والتى تشمل رؤساء اللجان ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، موضحة أن المقابلات للمرشحين فى امتحانات التعليم الصناعى تبدأ الأحد 13 فبراير الجارى، أما مقابلات للمرشحين فى امتحانات التعليم الزراعى والتجارى والفندقى الاثنين 14 فبراير 2022.

وأوضحت الوزارة فى خطاب للمديريات: تعقد اللجان برئاسة مدير عام التعليم الفنى بالمديرية وأعضاء اللجنة المرشحين من قبل قطاع التعليم الفنى وعضو لجنة الإدارة المركزية للتعليم الفنى وعضو لجنة الإدارة وعضو الشئون القانونية وعضو التوجية المالى والإدارى وعضو إدارى من المديرية.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، على المرشحين الذى تنطبق عليهم شروط الترشح لوظيفتى "رئيس لجنة - مراقب أول" حضور المقابلة وبحوزتهم نموذج رقم 5 معتمد من جهة عملهم الأصلية والإدارة التعليمية أو المديرية لمن لم يرسلها من قبل، كما شددت وزارة التعليم، باتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عقد المقابلة مع المرشحين لأعمال الامتحانات.


التربية والتعليم

مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات

موعد مقابلات المرشحين للعمل بامتحانات الدبلومات

امتحان الدبلومات الفنية 2022

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