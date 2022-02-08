الرى توضح أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الخميس المقبل "خرائط"

كتبت أسماء نصار

كشف مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، توقعات حالة الأمطار على المحافظات بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 10 فبراير، حيث يتوقع المركز أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مم.

فيما تتعرض غدًا الأربعاء 9 فبراير، مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم، فيما تتعرض يوم الخميس المقبل مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى وشمال سيناء لسقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 5 مم.

وفى سياق متصل حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد اليوم الثلاثاء فى كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة يوم غداً الأربعاء بمعدل من 2: 4 درجة مئوية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بالاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة وأن الأجواء شديدة البرودة ليلا بكافة الأنحاء، بالإضافة إلى متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار أقصى غرب البلاد خفيفة وغير مؤثرة.