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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:39 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول اعتماد نتيجة الأزهر
كتب لؤى على

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أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2021- 2022.
 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 105599) طالب وطالبة، حضر منهم( (149116)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (123953) بنسبة (83.13%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (25163) بنسبة 16.87%.
 
بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (143179) طالب وطالبة، حضر منهم (141421)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (1088221) بنسبة 76.95%، والحاصلين على أقل من 50 % (32600 ) بنسبة ( 24.05).
 
وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يمكن الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.‏

بوابة الازهر

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية

البوابة الالكترونية

اليوم السابع بلس

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