أخبار 24 ساعة.. التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى زيادة بتعريفة المواصلات

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

البحوث الفقهية بالأزهر: ضرب الزوجات محظور بحسب الأصل إلا بهدف إنقاذ الأسرة

وزارة الصحة تعلن استقبال 338 ألف جرعة من لقاح كورونا

الصحة تكشف أسباب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم .. اعرف التفاصيل

التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة المواصلات

تعرف على تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة

"الصحة" تحتفل باليوم العالمي للسرطان وتناقش أحدث سبل العلاج غدا

النقل تتابع التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائى الخفيف

LRT.. صور تعرف على مخطط نقل الوفود داخل شرم الشيخ خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

وزير الأوقاف يشارك غدا فى الدورة الـ45 لرابطة العالم الإسلامى بالسعودية

الأوقاف تعلن ضم 161 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

التموين: حملات على محطات الوقود للتأكد من بيع المواد البترولية بالسعر الرسمى

القوى العاملة تعرض قصة نجاح 3 شباب حصلوا على دورة فندقية وأصبحوا أصحاب أعمال

التعليم: تعلن تقديم "Techbook" كبرنامج متكامل للصف الرابع الابتدائى

وزير القوى العاملة يسلم 120 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ

وزيرة التضامن تبحث مع وفد بعثة الصليب الأحمر إنشاء مركز إغاثة بالإسماعيلية

البيئة تبحث مع ممثلى الأمم المتحدة دعم "حياة كريمة" وربطها بمواجهة تغير المناخ

وزير الرى يتابع اللمسات النهائية للائحة قانون الموارد المائية الجديد

التضامن: نقترح تعديل القانون وزيادة المكافأة الشهرية للمكلفين بالخدمة العامة

الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون

الصحة: تقديم الخدمات لـ5 آلاف مواطن بالبحر الأحمر خلال أسبوع التوعية بالصعيد

