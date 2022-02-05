التعليم: تعلن تقديم "Techbook" كبرنامج متكامل للصف الرابع الابتدائى

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لأول مرة فى مصر والوطن العربي تقديم برنامج متكامل للصف الرابع الابتدائي الـ "Techbook"، بين وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع Discovery Education.

وأوضح وزير التربية والتعليم، البرنامج المتكامل عبارة عن تجربة تعلم مميزة هدفها تقدم للعالم جيل مميز قادر في الصف الرابع الابتدائي على التعلم من مصادر مختلفة، يستخدم التكنولوجيا، ويفكر ويحلل وتلميذ يقود رحلة تعلمه ويطبق ما درسه في حياته العملية، موضحا أن تحقيق ذلك بدعم من معلم مؤمن بالتغيير ومتيقن من أهمية تطوير التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت تفاصيل جديدة عن مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدئى بالترم الأول، كالتالى:

ـ انتهاء منهج العلوم عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث السرعة.

ـ ما تبقي هو النشاط رقم 13 ،14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة.

ـ هذا النشاط يحتاج من 12 -14 حصة في الترم الثاني بما يوازى شهرا.

ـ انتهاء منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة.

ـ يبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلي 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا.

ـ عدد الدروس المتبقية فى منهج الرياضيات من 12 -14 درس وتحتاج لشهر دراسة.

ـ لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

ـ ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد إجازة منتصف العام.

ـ باقي المواد الدراسية غير العلوم والرياضيات يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملا.







