الأوقاف تعلن ضم 161 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلن اللواء عمرو شكرى رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، ضم ( 161 ) مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه (4352) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن مشروع الأذان الموحد، يأتى فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر.

ويتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين وقد تم ضبطه مسبقا من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت.

ويتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.