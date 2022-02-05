اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون

السبت، 05 فبراير 2022 11:20 ص
الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول الإعلان عن بدء التقدم لمنح جمعية مراكز (هيلمهولتز) البحثية الألمانية، والمتعلقة ببعثات قصيرة المدة للباحثين الزائرين (طلبة الدكتوراه أو ما بعدها) حول العالم، والتي تختص بعلوم المعلومات، وتخزينها، ومعالجتها للعام الدراسي 2022/2023. 
 
وأفاد التقرير، أن المنح التي تقدمها جمعية (هيلمهولتز) لمراكز الأبحاث الألمانية تتيح الفرصة أمام الباحثين؛ لإقامة بحثية قصيرة الأجل ممولة بالكامل بأحد مراكز (هيلمهولتز) الثمانية عشر، وتتراوح مدة المنحة من شهر إلى ثلاث شهور.
 
وأضاف التقرير، أن الهدف من المنحة هو تمكين التعاون البحثي الجديد، وتعزيز تبادل المعرفة، واستكشاف موضوعات بحثية جديدة أو ناشئة في مجال علوم المعلومات والبيانات.
 
وأوضح التقرير، أن المنحة تخاطب الباحثين في كافة الأوساط الأكاديمية والصناعية، والتي ترتبط أبحاثهم ارتباطًا وثيقًا بالمعلومات التطبيقية وعلوم البيانات، وتقوم أكاديمية (HIDA)، وهي أكبر شبكة تدريب للدراسات العليا في ألمانيا في مجال المعلومات وعلوم البيانات، بدعم المنح المقدمة من جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية.
 
ولفت التقرير، أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 15 مارس 2022، ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات.
 
 ومن جانب آخر، أعلنت المنظمة الأوروبية للقانون عن تقديم عدد 20 منحة دراسية كاملة، وعدد 20 منحة جزئية فى مجال الدراسات القانونية.
 
وأشار التقرير، إلى أن هذه المنح تعد فرصة؛ للحصول على لقب خاص مع الاعتراف الدولي الذي يمكن يؤهل لوظيفة في الهيئات المؤسسية في الاتحاد الأوروبي أو في المنظمات الدولية أو في شركات المحاماة الكبرى التي تعمل على المستوى الأوروبي أو في قطاعات مهمة من الإدارات. علمًا بأن، الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.
 
 

التعليم العالى

البعثات

منح دراسية

الدراسات القانونية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

الأربعاء، 26 يناير 2022 01:35 م

"التعليم" توجه بتنظيم محاضرات للطلاب عن كيفية الحصول على منح دراسية بأمريكا

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 م

صندوق تطوير التعليم: منح دراسية لطلاب المجمعات بالكلية الألمانية للتكنولوجيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 10:26 ص

مجلس أمناء جامعة الملك سلمان يقرر تخصيص 10 منح دراسية بخصم 50 % لطلاب جنوب سيناء

الجمعة، 03 ديسمبر 2021 03:13 م

توفير منح دراسية أبرزها.. تعرف على اختصاصات صندوق ذوى الإعاقة وفقا للقانون

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة