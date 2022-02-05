تعرف على تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة

كتب محمد صبحى

ينشر اليوم السابع أبرز أسئلة عن تنسيق الجامعات الخاصة بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق اليوم السبت لقبول الطلاب للدراسة بالجامعات الخاصة .

س - ما سبب اطلاق مجلس الجامعات الخاصة المرحلة الثالثة للتنسيق فى الوقت الحالى ؟

ياتى انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق وفقا للجدول الزمنى لمراحل القبول بالجامعات الخاصة والذى اعتمده مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى شهر سبتمبر الماضى تم تنسيق الجامعات الخاصة من خلال مراحل، المرحلة الأولى والتى بدأت عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات الحكومية، ويتقدم لها طلاب الشهادات المصرية (الثانوية العامة والفنية والأزهرية)، والمرحلة الثانية تمت عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

س - ما موعد تخرج الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة ؟

يبدأ الطلاب المقبولين بالمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة دراسة مواد الفصل الدراسى الأول ويتم تخريج الطلاب بعد موعد التخرج ب 6 شهور

س - ما هى مراحل تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ؟

تضم المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة 5 مراحل تابعة لها يمكن للطالب التقديم بأى مرحلة حتى يتم قبول ترشيحه لأحد الجامعات الخاصة

س ما هى عدد الاماكن الشاغرة أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ؟

يبلغ عدد الاماكن الشاغرة أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة 19 الف مقعد للطلاب.

س - ما هى آلية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ؟

يجوز للطالب تسجيل رغبة واحدة فقط خلال المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة.