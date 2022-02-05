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الصحة تكشف أسباب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم .. اعرف التفاصيل

السبت، 05 فبراير 2022 06:50 م
الصحة تكشف أسباب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم .. اعرف التفاصيل الخلايا السرطانية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب تكاثر الخلايا السرطانية فى الجسم، مؤكدة أنها تتضمن الأطعمة التى تحتوى على نسبة دهون عالية والأطعمة المقلية والمواد المحفوظة والملونة بالإضافة إلى اللحوم المصنعة.

 

وحثت وزارة الصحة والسكان على تناول طعام صحى يحتوى على الخضروات والفواكه لكونها تساعد فى الحماية من السرطان .

 

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين السيدات وتابعت : الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يرفع من نسب وفرص الشفاء وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يشكل ثلث نسبة الإصابات للسيدات المصابات بالأورام بشكل عام لكن العلاج المبكر يزيد من فرص الشفاء.

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفحص الذاتى مرة شهريا يساعد على اكتشاف سرطان الثدى وقالت الوزارة، أن المستشفيات الكبرى مجهزة لاستقبال أى حالات مصابة بسرطان الثدى وعلاجها.


الصحة

السرطان

الخلايا السرطانية

الاطعمة المحفوظة

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