وزير الأوقاف يشارك غدا فى الدورة الـ45 لرابطة العالم الإسلامى بالسعودية

كتب ــ على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى الدورة الخامسة والأربعين التى تنظمها رابطة العالم الإسلامى ، بالمملكة العربية السعودية.

وفى سياق متصل، تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق المؤتمر الدولى الذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى دورته الـ 32 ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الفترة من 12 إلى 13 فبراير المقبل، حيث تكثف الوزارة الآن عقد الاجتماعات الخاصة بالتحضير للمؤتمر داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية واختيار الأبحاث المشاركة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه تم توجيه الدعوة لعدد من الدول للمشاركة فى المؤتمر الذى ينطلق هذا العام تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره فى تحقيق السلام المجتمعى والعالمي"، حيث من المقرر أن يشارك فى المؤتمر عدد من الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والكتاب من مختلف دول العالم.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف، لـ "اليوم السابع"، أن من أبرز الدول المتوقع مشاركتها فى المؤتمر الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، مملكة البحرين، المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوركينا فاسو، جمهورية تشاد، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية تنزانيا الاتحادية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الكاميرون".