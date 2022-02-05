اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 12:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: نقترح تعديل القانون وزيادة المكافأة الشهرية للمكلفين بالخدمة العامة

السبت، 05 فبراير 2022 12:14 م
التضامن: نقترح تعديل القانون وزيادة المكافأة الشهرية للمكلفين بالخدمة العامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وزارة التضامن الاجتماعىُ، اللقاء النوعي السنوي لمديري إدارات الخدمة العامة بجميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالاستثمار في قدرات وطاقات الشباب، أثناء تأديتهم لمهام الخدمة العامة على مدار سنة التكليف، أو بعد إنهاء تكليفهم والتحاقهم بسوق العمل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
 
وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا كل عام، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تضمين من يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مُضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
 
واستهدف اللقاء النوعي الاستماع إلى مديري إدارات الخدمة العامة لما يرونه مناسباً لتعزيز كفاءة ومهارة المكلفين قبل تخرجهم من الخدمة، بالإضافة إلى التحديات التي يلاقونها أثناء توجيه المكلفين وتوزيعهم وإدارة عملية التكليف بشكل عام.
 
وشهد اللقاء توضيح فلسفة قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 73، ومناقشة كيفية استقطاب المكلفين لأداء الخدمة العامة، وكذلك إلقاء الضوء على عملية التحول الرقمي بالقطاع الحكومي، ومشكلات التسجيل الإلكتروني لمكلفي الخدمة العامة ،كما تم التعريف بأهداف كل من برنامج فرصة وبرنامج وعي التابعين للوزارة والرد على الاستفسارات الخاصة بهما، وتم شرح النواحي المالية وكيفية إعداد المطالبات المالية والشهادات الإدارية.
 
وأسفر اللقاء عن عدة توصيات منها عرض مقترح تعديل قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 73  تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، وزيادة المكافأة الشهرية لمكلفي الخدمة العامة بالإدارات والوحدات الاجتماعية بالمديريات، ومشاركة مكلفات الخدمة العامة المتميزات في مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، بالإضافة إلى ضرورة استكمال بيانات التسجيل الإلكتروني لمن حصل على المؤهل الدراسي عند سن الثلاثين، واستبعاد المكلفين الذين يسجلون على المنظومة الإلكترونية وهم غير مخاطبين بقرار التكليف وبالنسبة للذكور يتم إضافة الاستثناء من أداء الخدمة العسكرية ضمن الاختيارات.
 
 
 

التضامن

قانون الخدمة العامة

اداء الخدمة العامة

الخدمة العامة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قانون الخدمة العامة يعود فى ثوب جديد بعد توجيهات السيسي.. مطالب بتطويره لأداه تؤهل الفتيات لسوق العمل وعدم الاكتفاء بالخدمات الاجتماعية فقط.. وخبراء: يستلزم تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لضمان الجدية

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:00 ص

السيسى يدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتأهيل الفتيات لسوق العمل

السبت، 30 مارس 2019 02:42 م

6 معلومات لا تعرفها عن مشروع تعديل قانون الخدمة العامة المقدم للبرلمان

السبت، 09 ديسمبر 2017 07:21 م

ننشر نص مشروع تعديل قانون الخدمة العامة لعمل الشباب بـ"التعليم"

الخميس، 23 نوفمبر 2017 05:25 م

قانون الخدمة العامة فى ندوة بتربية المنوفية

الأحد، 12 مارس 2017 09:51 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة