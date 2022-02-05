النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بمشروع القطار الكهربائى الشهر المقبل

كتب ــ رضا حبيشى

تخطط وزارة النقل لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية خلال الشهر المقبل، بالتوازى مع تواصل أعمال استكمال تركيب نظام الإشارات والاتصالات بطول المسار بعدما تم الانتهاء من أعمال تركيب السكك الحديدية في المسافة من محطة عدلى منصور بالسلام حتى العاصمة الإدارية.

وأكدت مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى حاليا أعمال التجارب والاختبارات والتشغيل للقطارات بدون ركاب بين المحطات، بالتوازى مع العمل على إنهاء بعض أعمال التشطيبات المتبقية بالمحطات واستكمال تركيب نظام الإشارات والأعمال الكهروميكانيكية وتركيب البوابات الإلكترونية للدخول والخروج بالمحطات.

وأضافت المصادر، أنه وصل من الصين حتى الآن 60% من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد افتتاحه بواقع 12 قطارا والبالغ إجماليها 22 قطارا، حيث مخطط افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70 كم وعدد 12 محطة خلال الشهر المقبل، ويربطان هاتين المرحلتين القاهرة الكبرى بمدن العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاصمة الإدارية .

وقالت المصادر، إن شركة RATP Dev الفرنسية تتولى تجارب التشغيل للقطارات بدون ركاب، باعتبارها ستكون أيضا المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع بعد افتتاحه لمدة 15 عاما، حيث إنها لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، وستحصل على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية.

ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

ويبدأ مشروع القطار الكهربائى من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.

وينطلق المشروع البالغ إجمالي أطوال 103 كم وعدد 19 محطة من محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام، ويمر خلال مساره على مدن العبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وينتهى بمدينة العاشر من رمضان، حيث، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات يمكن لمستقلى القطار الكهربائى بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار الكهربائى.

ومشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى بدأ تشغيله التجريبي منذ أيام ينطلق من محطة عدلي منصور ثم يمتد موازياً لطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليصل إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وسيتبادل الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.