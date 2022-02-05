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أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس

السبت، 05 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس موقف سيارات
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحان حتى 24 فبراير
 
الكهرباء تسترد 3 مليارات جنيه من سرقات التيار.. والوزارة تحذر من التجاوز
 
التنمية المحلية: لا زيادة بأجرة النقل والسرفيس بعد تحريك أسعار البنزين
 
وزيرة التضامن الاجتماعى تستجيب لحالة الطفلة "لوسيندا" والتكفل بعلاجها
 
الأزهر للفتوى: دعم مرضى السرطان وأصحاب الابتلاءات عبادة نتقرّب بها إلى الله
 
رسميا.. سيد خليفة نقيبا للزراعيين و"الفولي' و"رجب" وكيلين للمجلس
 
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة
 

 


اخبار 24 ساعه

الثانويه العامه

وزاره الكهرباء

سرقات الكهرباء

التنميه المحليه

اجره النقل

اسعار البنزين

وزيره التضامن

الازهر للفتوى

مرضى السرطان

اسعار الوقود

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