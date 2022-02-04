القومية للأنفاق تحصر العقارات المطلوب إزالتها بطول مسار مشروع مترو الهرم

كتب رضا حبيشى

حصرت الهيئة القومية للأنفاق كافة العقارات المطلوب إزالتها لاستكمال مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم، وحددت 14 عقار متبقى مطلوب إزالتها بعضها أهلى والبعض الآخر تابع لجهات حكومية فى الطالبية وميدان الجيزة والملك الصالح والفسطاط.

ويواصل تحالف شركات مصرية تنفيذ الجزء الغربى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد من حدائق الأشجار حتى محطة المساحة بشارع الهرم بطول 14 كم حيث يقوم حاليا بأعمال الحفر وتنفيذ الحوائط الخرسانية فى المحطات من حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر حتى محطة المطبعة بشارع الهرم .

وتقوم شركات المقاولات بتنفيذ الحوائط الخرسانية بكل محطة وإنشاءاتها التى تسمح بمرور الحفار العملاق الذى يحفر المسار النفقى قبل مرور الحفار العملاق منها، حيث تقوم حاليا بتنفيذ هذه الأعمال فى محطات هى حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف المصرى الكبير والرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطلعة وبدء اليوم التجهيز للبدء فى محطة العريش .

وتقوم الشركات تقوم بهذه الأعمال لحين وصول الحفارات العملاقة المتعاقد عليها مع شركة هرنكنشت الألمانية وعددها 4 ماكينات حفر جديدة ذات قطر 6.5 متر لاستخدامها في أعمال حفر المسار النفقى للمرحلة الأولى من الخط الرابع، ومخطط انطلاق الحفر بالمسار النفقى من محطة حدائق الأشجار بـ 6 أكتوبر عقب وصول الحفارات العملاقة بعد انتهاء تجهيز مواقع المحطات لمرور الحفار العملاق منها، متجهة إلى ميدان الجيزة، حيث أن مسار قطارات هذا المشروع سيكون عبارة عن نفقين صغيرين سيتم إنشاءهما أسفل بعضهما ليمر كل اتجاه من القطارات فى نفق من النفقين.