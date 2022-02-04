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الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "مخاطر الطلاق"

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:51 م
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "مخاطر الطلاق" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، موضوع خطبة الجمعة المقبلة 11 فبراير الجارى، والذى حددته تحت عنوان: "مخاطر الطلاق"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
 
وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ونشرت نصه عبر موقعها الإلكترونى.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقها الالكترونى، موضوعات خطب شهر فبراير 2022م- رجب 1443هـ، حيث جاء عنوان خطبة  الجمعة الأولى المقرر لها اليوم 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ " الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية "، و الجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: "مخاطر الطلاق".
 
فيما حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ  بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، والجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".
 

 

 

 

 


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