اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة التضامن الاجتماعى تستجيب لحالة الطفلة "لوسيندا" والتكفل بعلاجها

الجمعة، 04 فبراير 2022 08:01 م
وزيرة التضامن الاجتماعى تستجيب لحالة الطفلة "لوسيندا" والتكفل بعلاجها نيفين القباج
ماجد تمراز

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استجابت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لحالة الطفلة لوسيندا، وهي طفلة ولدت بدون عينين، وتحتاج لجراحة تجميلية متعلقة بعظام الوجه ومحجر العين، وقالت: "نحن في حالات الميلاد الجديد نوصي الأمهات على الكشف المبكر في حال وجود خلل او إصابة مبكرة، لتخفيف الإعاقة أو علاجها بشكل كامل، وفي حالة لوسيندا كان هناك حالات تحتاج لعدسة لتبقي على فتحة العين". 
 
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة "dmc": "في كل حالة من تلك الحالات لها خصوصيتها، ونحن نتعاون مع جمعيات أهلية، وصندوق تحيا مصر، تقدم خدماتها لعلاج العيون وعمليات العيون، بداية من المياه البيضاء والزرقاء وزرع قرنية وأحيانا شبكية، وأنا أشكر السيدة دنيا والدة لوسيندا، لأنها تصرفت بشكل مبكر، وهو دورنا للتأكد أن يعلموا أن يكون هناك خدمات".
 
وقالت الدكتورة نيفين القباج: "تكلفة الخدمات.. الدولة تتحمل بقدر ما تتحمل، وهناك جمعيات أهلية هي من تكمل، ودائما الخير موجود، ووزارة التضامن ستتكفل بعلاج لوسيندا، بعد أن يتم تقييم حالتها الصحية، حيث يتم تشخيص الحالة، ومن يأتي نقبله، ونحن سنهتم بالحالة".

التضامن

التضامن الاجتماعى

الطفلة لوسيندا

نيفين القباج

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