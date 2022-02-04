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طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحان حتى 24 فبراير

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:01 م
طلاب الثانوية العامة يواصلون تسجيل استمارة التقدم للامتحان حتى 24 فبراير وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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يواصل طلاب الثانوية العامة 2022، تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الاستمارة الإلكترونية مستمر حتى 24 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن تسجيل الاستمارة يتم بشكل دقيق ودون مشكلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.
 
جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.
 
وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وأخر عامين على نظام المنازل، مشيرا إلى أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد  المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة، أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي  إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب  وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التي حصل عليها في المواد التي اجتازها في امتحانات الدور الأول.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

رسوم التقدم لامتحانا الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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