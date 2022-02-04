اليوم السابع
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رسميا.. سيد خليفة نقيبا للزراعيين و"الفولي' و"رجب" وكيلين للمجلس

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:30 م
رسميا.. سيد خليفة نقيبا للزراعيين و"الفولي' و"رجب" وكيلين للمجلس نتائج الانتخابات
كتبت آية دعبس

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أعلن المستشار سيد سليمان رئيس اللجنة العامة القضائية المشرفة على الانتخابات أن اللجنة العامة القضائية المشرفة النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهن الزراعية والتي اجريت يوم الاحد الموافق 30 يناير2022 على كافة المستويات النقابة بمقر نادي الزراعيين بالدقي موضحا ان الدكتور سيد خليفة النقيب الحالي حصل علي أعلي الاصوات خلال الانتخابات باجمالي 10 الاف و 944 صوتا مقابل 6731 صوتا للدكتور طارق سليمان و 5240 صوتا للمهندس صلاح معوض و3الاف و 974 صوتا للدكتور نظمي عبدالحميد بينما الدكتور على إسماعيل حصل على 2861 صوتا، والدكتور محمد عبدالحافظ 2540 صوتا وحصل المهندس محمد محمد رافت على 1491 صوتا .

 

واضاف المستشار رئيس اللجنه العامه القضائية المشرفة علي الانتخابات ان عدد الذين ادلوا بأصواتهم للمستوى العام 37 الف و 304 بينما بلغ عدد الاصوات الصحيحة 33الف و 831 صوتا وعدد الاصوات الباطلة 3473 مشيرا الي فوز الدكتور حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمنصب وكيل نقابة الزراعيين للمؤهلات بحصوله علي 11 الفا و 329 صوتا، والمهندس رجب ابراهيم محمود، وكيلا عن المؤهلات المتوسطة وحصل علي 10الاف و 755صوتا.

بينما فاز علي بعفوية مجلس ادارة النقابة العامة علي مستوي الجمهورية المهندس ابوبكر حافظ محمد وعلي علي 8 الاف و 979 صوتا والدكتور ابراهيم عبدالسميع ابراهيم وحصل علي 8الاف و 201 صوتا والدكتورة احسان حسين محمد وحصلت علي 7 الاف و 599 صوتا.

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نقيب الزراعيين

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