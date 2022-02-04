اليوم السابع
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الصحة: تدريب 47 ألف من أعضاء الفرق الطبية فى مختلف التخصصات بالمحافظات خلال 2021

الجمعة، 04 فبراير 2022 02:04 م
الصحة: تدريب 47 ألف من أعضاء الفرق الطبية فى مختلف التخصصات بالمحافظات خلال 2021 وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 47 ألف و598 من الفرق الطبية بكافة التخصصات على مستوى الجمهورية، خلال عام 2021، بالحضور المباشر والافتراضي "أون لاين"، بهدف توفير كوادر بشرية مزودة بأساليب علمية قادرة على التعامل مع المستجدات الحديثة. 
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التدريبات المُقدمة تنوعت لتشمل كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات من كما شملت التدريبات مجالات مكافحة الأمراض والأوبئة والطعوم والأمصال، مشيرًا إلى تدريب 5 آلاف و129 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الرعاية الصحية بالوزارة.
 
وتابع "عبدالغفار" أنه تم تدريب 2304 من أعضاء الفرق الطبية عن طريق حضور المؤتمرات والندوات العلمية سواء حضور فعلى أو "أون لاين"، وذلك حرصاً من الوزارة على اطلاع الأطقم الطبية على الأبحاث العلمية المتطورة. 
 
ومن جهتها، أشارت الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، إلى توفير 3 آلاف و38 منحة من جهات خارجية مقدمة لأعضاء الفرق الطبية والعاملين بالوزارة، حيث تم تدريب 20 طبيبا بالبرنامج التدريبي ل"جايكا اليابانية" و39 من أطباء الصحة العامة لدراسة الماجستير في الصين، وتايلاند بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بجانب تدريب 6 من العاملين بوزارة الصحة على برنامج "كوفي عنان العلمي للقيادة الصحية"، و4 متدربين تم الحاقهم بالبرنامج التدريبي للجراحين التابع للكلية الملكية البريطانية.
 
 وتابعت "حلمي" أنه تم تدريب 1944 من قيادات وزارة الصحة على التحول الرقمي، منهم 119 تم إلحاقهم بمنحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من جامعة اسلسكا، كما تم تدريب 1025 من القيادات النسائية على برامج القيادة والابتكار الحكومي، وإدارة الأزمات، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية، مشيرًة إلى حصر الاحتياجات من التخصصات والخبرات المختلفة اللازمة لخطط التنمية الصحية بالتعاون مع الإدارات الفنية المختصة.
 
وذكرت "حلمي" أن عدد المرشحين لعمل دراسات عليا بالجامعات من أعضاء المهن الطبية، بلغ 8 آلاف و901 مرشحًا، ويجري اختيارهم بما يتناسب مع القانون المنظم للبعثات، لافتةً إلى أن 8.66% من إجمالي المستوفين للشروط من المناطق النائية والحدودية، منوهة إلى أن الإدارة العامة للبعثات والمنح حدثت الموقع الالكتروني www.pge.mohealth.gov.eg بحيث يسمح للراغبين في التسجيل للدراسات العليا بالجامعات بالدخول على نموذج خاص لتسجيل بياناتهم ورغباتهم، تسهيلا عليهم، دون الحاجة للحضور إلى الوزارة.

الصحة

التدريب

البعثات

الدراسات العليا

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