اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 03:18 م
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شيخ الأزهر يدشن الموقع الإلكترونى الجديد لبيت الزكاة والصدقات

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:07 م
شيخ الأزهر يدشن الموقع الإلكترونى الجديد لبيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر يدشن الموقع الالكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات
كتب لؤى على

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دشن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب الموقع الالكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات والذي يشرف عليه فضيلة الإمام ويتولى رئاسة مجلس أمنائه، والذي تم تأسيسه في عام 2014 ويعمل على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.
 
واطلع فضيلة الإمام على الموقع الجديد وما به من خدمات مختلفة تتيح لكافة المتابعين معرفة أنشظة بيت الزكاة والصدقات، وخدماته حيث  يقوم على توجيه الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية وتوسيع نطاق المستحقين لها في كافة محافظات مصر.
 
ويتيح الموقع الالكتروني الجديد لبيت الزكاة والصدقات تغطية شاملة لخدمات البيت وأنشطته الخيرية والتنموية في مختلف المجالات التي توجه لمستحقي الزكاة والصدقات.
 
ويشمل الموقع أقساما مختلفة منها قسم " مشروعات البيت " والذي يضم المجالات التي توجه فيها الزكاة والصدقات، وهي الدعم النقدي للأسر الفقيرة من مستحقي الزكاة والصدقات، وكفالة الأيتام، وزواج الفتيات غير القادرات، وعلاج غير القادرين، ودعم ذوي الهمم، وفك كرب الغارمين والغارمات، ووصلات المياه وبناء وتأسيس منازل الفقراء،  والإغاثة الإنسانية لمن تعرضوا لكوارث، ودعم غير القادرين تعليميا.
 
كما يتضمن الموقع قسما لكيفية التبرع لدعم أنشطة بيت الزكاة والصدقات،  والتي توضح بشكل مفسر ومبسط التبرع من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، كما تم إتاحة جميع الوسائل تيسيرا على الراغبين في توجيه زكاتهم وصدقاتهم للبيت،  سواء من خلال البنوك، أو باستخدام البطاقات الالكترونية، ومن خلال خدمات فوري، و من خلال طلب مندوب تحصيل، وأيضا التبرع من خلال خدمات "كاش" المقدمة من بعض شركات المحمول.
 
ويقدم موقع بيت الزكاة والصدقات تغطية إخبارية لأهم أنشطة البيت وآخر المستجدات والتي تتضمن المبادرات في كافة المجالات التي يغطيها البيت.

شيخ الازهر

بيت الزكاة

بيت الصدقات

احمد الطيب

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