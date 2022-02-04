اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة": انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5%

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة": انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5% وزارة القوى العاملة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرعاية الصحية: نجاح علاج ورم بالكبد لمريض باستخدام الحقن الشريانى بالإسماعيلية

2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم.. إنفوجراف
الأرصاد: زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة على كافة المحافظات الشمالية
الصحة: الموجة الرابعة من كورونا الأقل حدة والمتحور الجديد الأوسع انتشارا
الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة تدريبية لخدام الطفولة بعنوان "الأبواب المفتوحة"

 


المعهد القومى للكلى

دار الافتاء

شهر رجب

وزاره الصحه

مخدرات

مستشفى شبرخيت

محافظه الجيزه

وزير الشباب

الكاميرون

كورونا

القران الكريم

القوى العاملة

انخفاض البطالة

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