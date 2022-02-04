أخبار × 24 ساعة.. "القوى العاملة": انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرعاية الصحية: نجاح علاج ورم بالكبد لمريض باستخدام الحقن الشريانى بالإسماعيلية
2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم.. إنفوجراف
الأرصاد: زيادة الأمطار خلال الساعات المقبلة على كافة المحافظات الشمالية
الصحة: الموجة الرابعة من كورونا الأقل حدة والمتحور الجديد الأوسع انتشارا
الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة تدريبية لخدام الطفولة بعنوان "الأبواب المفتوحة"
نظافة القاهرة تنجح فى صيانة السيارات المتهالكة بدلا من تخريدها
وزير الشباب والرياضة يصل الكاميرون والسفير المصرى يستقبله
نجاح جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء الدقيقة لحالة نادرة بمستشفى شبراخيت المركزى
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