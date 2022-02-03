نجاح جراحة لاستئصال جزء من الأمعاء الدقيقة لحالة نادرة بمستشفى شبراخيت المركزى

البحيرة - ناصر جودة

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير بمستشفى شبراخيت المركزي في استئصال جزء من الأمعاء الدقيقة وإعادة التوصيل لشاب في العقد الثالث من عمره يعاني من انسداد في الأمعاء متكرر نتيجة متلازمة بوتز جيجرز.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك بإجراء الجراحة، مؤكدا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة .

وقام الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت بقيادة الدكتور محمود شكر مدير المستشفى و الدكتور أحمد صابر بركة استشاري الجراحة العامة والدكتور عمرو سعد بسيوني - أخصائي الجراحة العامة ونائب المدير لشئون الزمالة والدكتور بهاء مرزوق عبدالحميد - أخصائي الجراحة العامة و الدكتور إسلام محمد الصايم طبيب متدرب زمالة جراحة عامة و الدكتور محمد عطية ريحان - طبيب متدرب زمالة جراحة عامة و الدكتور أمير محمد الشريف -أخصائي التخدير بإجراء الجراحة تحت إشراف الدكتور محمود طلحة .وكيل الوزارة والدكتور حمودة الجزار - وكيل مديرية الصحة.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للفريق الطبى والأجهزة المعاونة ولإدارة المستشفى تقديرا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.