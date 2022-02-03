"العربية للتصنيع": شركة "ابدأ" ستوفر فرص عمل وتدريب للشباب فى الصناعات الذكية

ماجد تمراز

قال المهندس أشرف خليل، رئيس قطاع الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، إن شركة إبدأ إحدى الشركات الرائدة في إدارة تنمية المشروعات، حيث تتيح فرص عمل للشباب وتدربهم على أحدث الأنظمة في مجال التصنيع، مشيرا إلى أن الهيئة كظهير صناعي للدولة ولديها قاعدة عريضة للصناعات تعمل عليها في الإلكترونيات والطاقة الشمسية والسكك الحديدية وغيرها من المجالات، تسعى أن تكون الظهير القومى في تلك المجالات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "شركة إبدأ عندما أبرمت بروتوكول تعاون مع الهيئة، كان غرضها إحداث تكامل مع الهيئة، لأن التكامل سيؤدي لنمو اقتصادي وفرص عمل للشباب، والشركة ستبدأ في تدريب وتعليم الشباب في مجال الصناعات الذكية، وتوفير خطوط إنتاج".

وقال: "هناك معامل في مجالات شتى لدى الهيئة وسيتم استغلال تلك المعامل من قبل شركة ابدأ في مجال الصناعة، والهيئة سباقة في مجال الاستثمار، وبدأت في العمل على الثورة الصناعية، والهيئة تعمل على جعل جميع الماكينات تعمل بالرقمنة الصناعية، وأقامت أكاديمية للتدريب من اجل تدريب الشباب سواء العاملين في الهيئة أو من دول صديقة".