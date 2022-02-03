محافظ الجيزة يكرم 120 متسابقا من حفظة القرآن الكريم

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 120 متسابق من حفظة القرآن الكريم بجوائز مالية وشهادات تقدير في إطار المسابقة التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

وأشار محافظ الجيزة خلال إحتفالية إقيمت بمسرح قصر ثقافة الجيزة أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقدم لها 13 ألف متسابق من حفظة القرآن الكريم تتراوح أعمارهم من 5 إلي 20 عام وقد تم الإختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ومديرية الأوقاف حيث تم تقسيم المتسابقين إلى أربعة مستويات وهم حفظ القران الكريم كاملآ أو نصفه أو ربعه أو خمسة أجزاء منه ، وتمت الإختبارات علي مدار الشهور السابقة والتي أقرت نجاح عدد 9500 متسابق منهم.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته أن أسر المتسابقين هم من يستحق التكريم فى المقام الأول لحرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فى نفوسهم مشيراً إلى أن الهدف من تنظيم هذه المسابقات وتكريم الفائزين بها هو نشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التى تقوم على التعايش السلمى مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة فى نفوسهم بعيداً عن التطرف والأفكار المغلوطة.

وهنأ محافظ الجيزة خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكداَ على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ .

وثمن المحافظ دور منظمات المجتمع المدني في دعم وتنمية المبادرات البناءة التي تهدف إلي تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم أيات كتابه الكريم ، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم تلك المبادرات التي تهدف إلى خدمة المجتمع .

وجاء أسماء المكرمين من محافظ الجيزة كلاً من مريم بسام نبيل 6 سنوات ومريم عبد النبي زينهم من حفظة القرآن كاملآ، وميادة سعيد منصور ودعاء عصام عبد الرؤوف من حفظة ثلاث ارباع القرأن ،وجني أبو العنين عبدالله وحبيبة سليمان أبو حديد من حفظة نصف القرأن ، ونورهان حسام الدين عبد الفتاح وملك أحمد صلاح من حفظة ربع القرأن ، ومحمد عبدالله عبد الحفيظ ومحمد محمود ابراهيم من حفظة ثلاثة أجزاء القرأن.

حضر الفاعلية إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد و عبد الله المقدم رئيس مجلس إدارة الإتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة الأستاذ محمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعى ومسئولي مديريات الأزهر والأوقاف بالجيزة.