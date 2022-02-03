وزير الشباب والرياضة يصل الكاميرون والسفير المصرى يستقبله

استقبل السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فور وصوله إلى الكاميرون لحضور مباراة منتخبى مصر والكاميرون فى نصف نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على كافة الترتيبات المتعلقة ببعثة المنتخب الوطنى استعداداً للمباراة، واجراءات استقبال الجماهير المصرية وتوجهها إلى استاد المباراة، وعودتها إلى المطار عقب انتهاء المباراة.

كما وصلت الجماهير المصرية التى توجهت صباح اليوم إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطنى من مدرجات استاد المباراة، وتشجيعهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالمباراة والتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.







