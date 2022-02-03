الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة تدريبية لخدام الطفولة بعنوان "الأبواب المفتوحة"

كتب: محمد الأحمدى

تنظم لجنة الطفولة بأسقفية الشباب التابعة للكنيسة الأرثوذكسية اعتبارًا من السبت الأخير من فبراير الجاري ولمدة 7 أسابيع دورة تدريبية متخصصة لخدام الطفولة، وذلك بمقر الأسقفية، بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، تحت شعار "جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْتُوحًا" ( رؤ ٣ : ٨ ).

وتتضمن الدورة عددًا من المحاضرات النظرية والورش العملية بغية تنمية مهارات الخدام وتدريبهم على وسائل مبتكرة جديدة تساعدهم فى خدمة الطفولة، ويحاضر فى الدورة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وبعض الخدام المتخصصين فى مجال الطفولة.

جدير بالذكر أن الأسقفية العامة للشباب بالكنيسة الأرثوذكسية شاركت بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الثالثة والخمسين الذى تجرى فعالياته حاليًا.

وشغلت كتب أسقفية الشباب جناح (D18) فى صالة 3 بالمعرض الذى افتتح يوم الأربعاء الماضى، ومن المقرر أن يستمر حتى السابع من فبراير، كما منحت مكتبة الأسقفية خصومات خاصة لزائريها بمناسبة المعرض.

وفى سياق متصل تشارك الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس فى معرض الكتاب الدولى 2022، وذلك فى صالة 1 ركن B42.

ومن الكتب المشاركة للكلية الإكليريكية بمعرض القاهرة كتاب "قوانين آبائنا، القواعد الرهبانية للأنبا شنوده رئيس المتوحدين"، الذى يقع فى 400 صفحة بالقطاع الكبير.