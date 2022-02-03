القوى العاملة: انخفاض البطالة من 13.2% لـ7.5% بسبب استراتيجيات الدولة

كتبت آية دعبس

يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، زيارة لمحافظة جنوب سيناء، للاطمئنان علي الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كورونا" المستجد، بفنادق شرم الشيخ، من حيث ارتداء العمال للكمامات، وتوافر مقاييس الحرارة بكل مواقع العمل، والوقاية الشخصية وأساليب الحماية المتبعة، مؤكداً حرصه على صحة وسلامة أرواح هؤلاء العمال في المقام الأول.

وشهد الوزير ختام فعاليات ندوة مبادرة "سلامتك تهمنا " التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة ، وتهدف إلى الحد من مخاطر بيئة العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها، بمشاركة 80 فندق بجنوب سيناء، فضلا عن عدد كبير من مسؤولي السلامه بالمحافظة، بحضور سهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

وأكد سعفان أن القوى العاملة فى الفترة الماضية أطلقت العديد من المبادرات فى كافة مجالات العمل منها، مبادرة "احمى نفسك"، والتى تجوب المحافظات لترسيخ سلوك السلامة والصحة المهنية ، ومبادرة "مصر بكم أجمل" لذوى القدرات الخاصة ، ومبادرة "مصر أمانة بين إيديك" والتى كلفت بإعادة إطلاقها فى المحافظات المختلفة ، للتصدي للعدو المتربص بالدولة المصرية والذى يسعى لهدمها ، حتى لا يتأثر التقدم الذي تحققه الدول المصرية ويستمر ،لافتا إلي أن معدل البطالة وصل الآن إلي 7.5 % فى آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، بعد أن كان المعدل 13.2 % في عام 2013 ، كاشفا أن هذا الانخفاض جاء بسبب الاستراتيجية التى تنتهجها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة والقيادة السياسية.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة ترمى أيضا إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ،بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التى حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك، موضحا أن قطاع السياحة والشركات العاملة فيه تطبق جميعها كل المعايير القياسية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لحماية الأفراد العاملين فيه على أكمل وجه.

وأشار الوزير إلي أنه يجب تغيير مفهوم السلامة والصحة المهنية من مجرد قواعد وقوانين ملزمة إلي سلوك يومي أساسي في حياة الأفراد للحفاظ على حياتهم، وتعليم أولادنا هذا المفهوم الجديد فهم عماد المستقبل وأمل التقدم والتطوير، مؤكدا أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد.

وقال الوزير: إن الأهم فى مبادرة " سلامتك تهمنا" هو ترسيخ مفهوم السلامة لدى العمال وذويهم ، وتوريثها لأبنائهم شباب المستقبل ، وسواعد مصر القادمة ، وتحقيق ذلك المفهوم على المستوى الشخصي والعملي وفى المكان الذى يعمل به الشخص .