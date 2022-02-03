نظافة القاهرة تنجح فى صيانة السيارات المتهالكة بدلا من تخريدها

كتب سيد الخلفاوى

نجحت الورش المتوسطة ب هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة فى رفع كفاءة وعمل العمرات للسيارات الـ 4 أطنان والسيارات الـ 2 طن والحاويات بايدى مهندسين وفنيين وعمال الورش المتوسطة، تحت إشراف المهندسة رحاب أباظة مدير عام الجراچات و مديري مجمعات الجراچات الرئيسية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وأسفر ما تم تنفذه عن توفير أموال كثيرة على الهيئة، وكذلك إعادة استخدام السيارات المعطلة منذ سنوات بدلا من تخريدها، حيث قدم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالورش المتوسطة، ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بصرف شهر مكافأة للعاملين.

وفى السياق نفسه التقى رئيس هيئة النظافة والتجميل، مهندسي وفنيين وعمال ورش الهراسات للمعدات الثقيلة بالدراسة تحدث عن أهمية إصلاح كافة أعطال المعدات الثقيلة بورش الهراسات، كما استعرض طلبات الورش من آلات ومدي احتياج الورش لهذه الآلات والعدد وأمر بتوفيرها فورا لأداء مهام الورش علي اكمل وجه .

كما طلب رئيس الهيئة، استمرار العمل والمجهود في عملية الإصلاح وعدم الاعتماد نهائيا على إصلاحات خارجية مع توفير بعض الفنين في تخصصات تحتاجها ورش الهراسات لتنفيذ المهمة.