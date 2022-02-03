2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم.. إنفوجراف

تبدأ وزارة الأوقاف ، الثلاثاء 15 فبراير الجارى، وحتى 2 مارس المقبل، تلقى طلبات 2000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس وعامل مسجد إلكترونيًا، وذلك في ضوء الإعلان الذى أعلنته الوزارة عن حاجتها لـ1000 إمام و1000 عامل بنظام التعاقد لمدة عام، قابل للتجديد وفى حال أداء المتعاقد فيه لمهام عمله بكفاءة سيجرى تجديد تعاقده لعام آخر، وحال أداء المتعاقد لمهام عمله بكفاءة في العام الثاني سيتم تحويله من نظام التعاقد إلى نظام التعيين.



2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. اعرف خطوات وشروط التقديم

وظيفة عامل مسجد

إمام وخطيب

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس و1000 عامل مسجد، بنظام التعاقد هو بداية لتعيين 3000 عامل و3000 إمام وخطيب، حيث سيتم الإعلان سنويًا عن 1000 وظيفة إمام و1000 وظيفة عامل بنظام التعاقد لمدة عام على أن يتم تعيين من يثبت كفاءة بعد عامين من التعاقد.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر بعد التقديم الإلكترونى، وتصفية المتقدمين وفقًا للمعايير والشروط العامة، أن يتم إجراء اختبارات أخرى لاختيار الـ1000 إمام و1000 عامل، من بينها اختبارات نفسية وسلوكية، واختبارات للمتقدمين لوظائف الأئمة في اللغة العربية والشريعة الإسلامية، على أن تكون هذه الاختبارات أمام لجنة من جهاز التنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، ثم يعقبها إجراء مقابلة شخصية لاختيار المرشحين النهائين.