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أخبار 24 ساعة.. بدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات والقطارات

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. بدء تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية بالمحطات والقطارات السكة الحديد - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

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الصحة: توفير عقار مولنوبيرافير الجديد لعلاج كورونا بصيدليات الإسعاف
 
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التعليم تعلن تشغيل مدرسة دولية حكومية العام المقبل.. صور
 

 


اخبار 24 ساعه

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السكه الحديد

منظومه الشكاوى

عقار مولنوبيرافير

صيدليات الاسعاف

فيروس كورونا

وزير التموين

الفرنسيه للتنميه

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