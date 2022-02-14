السكة الحديد توزع الورود على ركاب قطار الصعيد بمناسبة عيد الحب.. صور

كتب ـ رضا حبيشى

قامت السكة الحديد بتوزيع الورود على ركاب أحد قطارات النوم بمناسبة عيد الحب، حيث وزع العاملون الورود على ركاب القطار المتجه من القاهرة إلى الصعيد، متمنين لهم رحلة سعيد بالقطار، مؤكدين تواجدهم لتوفير احتياجات الركاب وتقدم الخدمة لهم.

وينشر "اليوم السابع" مواعيد قطارات النوم العاملة حاليا على خطى القاهرة ـ أسوان والعكس ومحطات الوقوف المقررة لها طوال رحلاتها، حيث تقوم بتشغيلها السكة الحديد لتقوم برحلات لخدمة المصريين والأجانب، وتتضمن عربات شاملة مقاعد مكيفة وكبائن.

أولا خط القاهرة ـ أسوان

1ـ قطار رقم 84 يقوم من القاهرة الساعة 7:20 مساء ويتوقف في محطات الجيزة 7:50 م وأسيوط 12:45 ص وقنا 4:10 ص والأقصر 5:15 ص وأدفو 6:50 ص ويصل أسوان 8:15 صباح اليوم التالى.

2ـ قطار 1086 يقوم من القاهرة 7:35 مساء ويتوقف في محطات الجيزة 8:00 م وأسيوط 12:55 ص وسوهاج 2:20 ص وجرجا 2:50 ص ونجع حمادي 3:45 ص وقنا 4:35 ص

الأقصر 5:35 ص واسنا 6:20 ص وادفو 7:05 ص وكلابشة 7:43 ص وكوم أمبو 8:00 ص ليصل أسوان 8:35 ص.

3ـ قطار 86 يقوم من القاهرة 7:45 مساء ويتوقف في محطات الجيزة 8:20 م وأسيوط 1:05 ص

سوهاج 2:40 ص ونجع حمادي 4:00 ص وقنا 4:55 ص وقوص 5:30 ص والأقصر 6:10 ص واسنا 6:55 ص وادفو 7:40 ص وكلابشة 8:20 ص وكوم أمبو 8:40 ص ودراو و8:55 ص وأسوان 9:25 ص.

4ـ قطار 82 يقوم من القاهرة 9:10 مساء ويتوقف في محطات الجيزة 9:40 م وأسيوط 2:30 ص وسوهاج 4:05 ص وجرجا 4:35 ص ونجع حمادي 5:40 ص وقنا 6:40 ص والأقصر 7:50 ص واسنا 8:35 ص ادفو 9:30 ص كلابشة 10:10 ص وكوم أمبو 10:30 ص ليصل أسوان 11:10 ص.

ثانيا خط أسوان ـ القاهرة

1ـ قطار 83 يقوم من أسوان 4:20 عصرا ويتوقف في محطات كوم أمبو 5:05 م وكلابشة 5:20 م وأدفو 6:00 م وأسنا 6:50 م والأقصر 7:45 م وقنا 8:20 م ونجع حمادي و9:35 م وجرجا 10:20 م وسوهاج 10:55 م وأسيوط 12:20 صباحا والجيزة 5:10 ص ليصل القاهرة 5:30 ص.

2ـ قطار 87 يقوم من أسوان 5:15 عصرا ويتوقف في محطات دراو 5:45 م وكوم أمبو 6:00 م وكلابشة 6:15 م وأدفو 6:55 م وأسنا 7:40 م والأقصر 8:35 م قوص 9:00 م قنا 9:35 م ونجع حمادي 10:30 م وسوهاج 11:50م وأسيوط > 1:15 ص والجيزة 6:05 صباحا ليصل القاهرة 6:25 ص.

3ـ قطار 1087 أسوان 8:10 مساء وكوم أمبو 8:55 م وكلابشة 9:15 م وادفو9:55 م واسنا 10:40 م والأقصر 11:35م وقنا 12:30 ص ونجع حمادي 1:20 ص وجرجا 11:05 ص وسوهاج 2:40 ص وأسيوط 4:00 ص الجيزة 8:50 ص والقاهرة 9:10 ص.

4ـ قطار 85 يقوم من أسوان 8:20 مساء ويتوقف في محطات ادفو 9:45 م والأقصر 11:30 م وقنا 12:30 ص وأسيوط 4:10 ص والجيزة 9:10 ص ليصل القاهرة 9:30 ص .



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