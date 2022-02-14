اليوم السابع
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الكهرباء توقع مشروع تعاون مع "الفرنسية للتنمية" بقيمة 3 ملايين يورو

الإثنين، 14 فبراير 2022 03:40 م
الكهرباء توقع مشروع تعاون مع "الفرنسية للتنمية" بقيمة 3 ملايين يورو جانب من فعاليات التوقيع
كتبت ــ رحمة رمضان

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وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة اليوم الإثنين، مشروع تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD يبلغ قيمته 3 ملايين يورو خصص منها للهيئة مليون و500 ألف يورو.
 
وأوضحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى بيان لها اليوم، أن المشروع يتضمن 4 مكونات وهى التكنولوجيات والتقنيات الناشئة ورفع كفاءة مهندسي موقع الزعفرانة وبرامج تخطيط الطاقة والحوكمة الإصلاح الهيكلي.
 
وحضر التوقيع الدكتورمحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة ومحمد عيسى مدير العلاقات الدولية بوزارة الكهرباء وممثل من شركة سيمنز وممثل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية من المكون التاني ،  حيث تم عقد دورات تدريبية لمهندسي موقع الزعفرانة لطاقة الرياح في مجال تشغيل وصيانة توربينات الرياح واجتاز 32 مهندسا التدريب بالموضوعات التالية:
1- إدارة المخاطر.
2- مراقبة جودة أعمال الصيانة.
3- إدارة مخازن قطع الغيار.
4- تقييم المخاطر.
5- تحليل الأخطاء وتأثيرها.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة

محمد الخياط

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