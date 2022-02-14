اليوم السابع
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وزير التموين يعلن غدا عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة بالتجارة الداخلية

الإثنين، 14 فبراير 2022 02:27 م
وزير التموين يعلن غدا عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة بالتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير
كتب ــ مدحت وهبة

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يعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية صباح غد الثلاثاء، أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
 
وسيعلن الوزير ذلك خلال إطلاق الوزارة ممثلة  قى جهاز تنمية التجارة الداخلية غدا الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الاول للاستثمار والتجارة "استثمر" كما سيتم استعراض ما يجري فى المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية بغرض زيادة مخزون السلع الأساسية، كذلك سيتم استعراض الآليات الجديدة لمنظومة التجارة الالكترونية ويشارك فى المنتدى عدد من المحافظين متحدثين عن اهم الفرص الاستثمارية لديهم.
 
جدير بالذكر، أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة  متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وان هذا القطاع يعد اكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهوري.

وزير التموين

الفرص الاستثمارية في التجارة الداخلية

التجارة الداخلية أنشطة التجارة الداخلبة

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