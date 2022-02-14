التضامن لـ"إكسترا نيوز": نسعى لتمكين 100 جمعية من تنفيذ المبادرات المستدامة

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزيرة التضامن لبرنامج فرصة، إن البرنامج يستهدف رفع قدرات الجمعيات الأهلية، موضحا أن المجتمع المدنى فى مصر له باع كبير في العمل الخيرى والاجتماعى والتنموى ولكن طرق التمكين الاقتصادى والمنافسة والمشروعات بدأت تتحرك بقواعد الأسواق والتجارة والكلفة والعرض والطلب.

وأضاف مستشار وزيرة التضامن لبرنامج فرصة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أحد أهداف برنامج فرصة هو رفع كفاءة وقدرات الجمعيات الأهلية التي تعمل في مبادرات التمكين الاقتصادى وتمويل أنشطتهم لتوفير فرص عمل بشكل كبير.

وأوضح مستشار وزيرة التضامن لبرنامج فرصة، أن البرنامج يسعى لتوفير فرص تعاون بين الجمعيات ، وتمكين 100 جمعية من تصميم وتنفيذ المبادرات الاقتصادية المستدامة ذات الأثر ، حيث نستهدف دفع الأفراد لإنتاج منتجات وإضافة قيمة مضافة للناتج القومى المحلى .