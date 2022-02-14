الصحة: توفير عقار مولنوبيرافير الجديد لعلاج كورونا بصيدليات الإسعاف



وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة والسكان لليوم السابع: يساعد مولنوبيرافير الأشخاص المصابين بكوڤيد-19 على البقاء خارج المستشفى والشعور بالتحسن.

وأضاف أن دواعي استعمال عقار مولنوبيرافير، تتمثل في إعطاءة في حالة عدوى كورونا الخفيفة إلى المعتدلة من COVID-19، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على عقار المولنوبيرافير في المملكة المتحدة لتقليل مخاطر الاستشفاء والوفاة في حالات COVID-19 الخفيفة إلى المتوسطة للمرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض خطيرة (مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا).





وحول جرعات مولنوبيرافير قال: عبارة عن أربع كبسولات 200 مجم كل 12 ساعة لمدة 5 أيام، و يجب أن يبدأ العلاج بمولنوبيرافير، في غضون 5 أيام من ظهور أعراض كوڤيد-19 وتابع : لا ينصح بالرضاعة الطبيعية أثناء العلاج ولمدة 4 أيام بعد آخر جرعة من مولنوبيرافير وكذلك لا يُسمح باستخدام عقار المولنوبيرافير للحامل إلا بعد أن يقرر مقدم الرعاية الصحية أن الفوائد ستفوق المخاطر التي يتعرض لها ذلك المريض الفردي ولا يُسمح باستخدام عقار المولنوبيرافير في المرضى الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا لأنه قد يؤثر على نمو العظام والغضاريف.