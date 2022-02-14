ماذا تفعل حال الإصابة بفيروس كورونا؟.. الصحة تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه عند الإصابة بكورونا يجب علي الشخص ألا يقلق وأن يقوم بعزل نفسه من 5 إلى 7 أيام مع الحرص علي تناول قسط وفير من الراحة والنوم .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: ينبغى إرسال رسالة لرقم العزل المنزلي علي رقم 1440 كما يجب الإكثار من شرب السوائل مع استخدام مخفضات الحرارة والمسكنات عند اللزوم .

وأوضح، أنه حال الشعور بالأعراض المعتادة للإصابة بكورونا يجب التوجه إلى المستشفي فورا وبالتحديد عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وتشمل أعراض الإصابة بالكورونا: صعوبة التنفس وانخفاض في نسبة الأكسجين في الدم عن 92 %، بالإضافة إلى الاضطراب في درجة الوعي وارتفاع متواصل في درجة الحرارة.