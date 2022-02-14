التعليم تعلن تشغيل مدرسة دولية حكومية العام المقبل.. صور

كتب: محمود طه حسين

تفقد اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، المدرسة الحكومية الدولية الجديدة بالهضبة الوسطى، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، كما شارك فى الجولة محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وجمال سلطان مدير عام إداره الخليفة والمقطم.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أنه سيتم تشغيل المدرسة ودخولها الخدمة بداية من العام الدراسى المقبل 2022 ـ 2023 موضحا أن مؤسسة المدارس الدولية وافقت عليها وسيتم إصدار قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتشغيل لتعمل بدء من هذا العام الدراسي، موضحا أن المدارس الحكومية الدولية الرسمية تعليم دولي بريطاني وتمنح شهادة الـ"ig" مقابل مصروفات مقبولة، كما تتميز المدرسة بمساحتها المتسعة والمجهزة وفقا للمعايير الدولية، وتوافر المقومات كمدرسة دولية حكومية، مضيفا أن الوزارة تقدم الخدمة لأولياء الأمور والطلاب على أعلى مستوي وتسعى إلى تحسين وتطوير أفضل لهذه التجربة بشكل مستمر.

وتابع أن مشروع المدارس الدولية يعكس أهمية المشاركة المجتمعية بين مؤسسة أصحاب المدارس الدولية ووزارة التربية والتعليم و تجربة تعبر عن ما يجب أن يكون عليه نظام التعليم فى مصر، كما أن المدرسة تعمل على تغيير ثقافة أولياء الأمور نحو التعلم وتحقق متعة التعلم.

يأتى ذلك فى إطار نجاح مشروع المدارس الدولية الرسمية الحكومية والتي حققت طفرة حقيقة، وسط إقبال كبير من أولياء الأمور عليها، لتقديمها تعليم وفق المعايير الدولية البريطانية بأسعار مخفضة مقارنة بنظيرتها فى المدارس الدولية الخاصة وذلك لأولياء الأمور الراغبين في حصول أبنائهم علي تعليم دولي كما تحظى هذه المدارس بدعم من الدولة باعتبارها توفر تعليم عالى الجودة لفئة لشريحة من المجتمع المصرى، فى إطار سياسة الحكومة للإرتقاء بالخدمة التعليمية بجميع فئاته لحصول كل طفل على تعليم متميز، كما تحظى أيضا بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية واختيار كوادر ذوي كفاءة وخبرة وتدريبهم.















