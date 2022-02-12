أخبار × 24 ساعة.. تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزيرة الهجرة تكشف كواليس عودة مواطن مصري من السعودية بطائرة إسعاف
وزير الأوقاف يستقبل نظيره السعودي للمشاركة في مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية
سكن كريم: تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"
التنمية المحلية: شرم الشيخ ستكون واجهة مشرفة لمصر خلال مؤتمر التغير المناخى
الزراعة تعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزه فى روسيا
المشاركون فى مؤتمر الأوقاف الدولى: مصر تاريخ عريق وحاضر متميز وريادة عالمية
الصحة: مصرع 2 وإصابة 15 آخرين فى حادث أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية
الزراعة: 1.5 مليون جرعة بحملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام
وزير الأوقاف: استقرار الأسرة مطلب شرعى ووطنى وإنسانى والطلاق شتات للأبناء
"الصحة" تعقد دورة تدريبية هامة لأطباء الحميات والباطنة والصدر والطوارئ
التضامن: تأهيل المستفيدين من تكافل وكرامة لسوق العمل
وزيرة البيئة: الحفاظ على موارد الطبيعة مصدره اهتمام القيادة السياسية بالمحميات الطبيعية
الصحة: افتتاح مركز لطب الأسنان بزهراء مدينة نصر بتكلفة 100 مليون جنيه قريبا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة