اليوم السابع
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الزراعة: 1.5 مليون جرعة بحملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

الجمعة، 11 فبراير 2022 03:25 م
الزراعة: 1.5 مليون جرعة بحملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدى للماشية - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن اجمالي عدد الجرعات التي تم تصحينها، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي للماشية، وجدري الاغنام للضأن، والتي بدأت في 22 يناير الماضي، حوالي مليون و582 ألف و623 جرعة للأبقار والاغنام والماعز، على مستوى الجمهورية.
 
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لتحصين الماشية، على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم في تحقيق الامن الغذائي.
 
واشار رئيس الهيئة، الى انه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالي مليون و 138 ألف و29 جرعة للأبقار، و379 ألف و342 جرعة للأغنام، و65 ألف و252 جرعة للماعز.
 
واوضح محمود، أن الحملات والتي يتم تنفيذها من خلال اطباء مديريات الطب البيطري بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة في تجمعات مربي الماشية والاسواق، كما تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لكافة الرؤوس، بهدف انجاح الحملة، لافتا الى انه يتم خلال هذه الحملات، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشد رئيس الهيئة

كافة المربيين بالتعاون مع الحملة

والتواصل مع الادارات البيطرية

لتحصين ماشيتهم

لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية

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