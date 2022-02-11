اليوم السابع
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"الصحة" تعقد دورة تدريبية هامة لأطباء الحميات والباطنة والصدر والطوارئ

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:54 م
"الصحة" تعقد دورة تدريبية هامة لأطباء الحميات والباطنة والصدر والطوارئ وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عقد دورة تدريبية بعنوان "الخدمات المعملية أساس الممارسات الطبية الآمنة"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة أطباء الحميات والباطنة والطوارئ والصدر، والعمل على رفع مستوى دقة قراءة تقارير التحاليل الطبية والمعملية، بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمريض المصري.
 
وأضاف عبدالغفار أن الدورة التدريبية ستبدأ يوم 20 فبراير الجاري، وتبث جلساتها «أون لاين» عبر منصة التعليم الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان (LMS) ويتبعها مناقشات حية على تقنية (WEBEX)، مضيفا أنه عقب انتهاء جلسات التدريب، سيتم عقد ورشة عمل بحضور جميع المتدربين.
 
وأشارت الدكتورة نانسي الجندي رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدورة التدريبية تعقد تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي، وتحت الإشراف العلمي للدكتورة صفا مشعل أستاذ علم المناعة بكلية طب قصر العيني، ونخبة من أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية بقصر العيني. 
 
ونوهت إلى أن الأطباء المشاركين في الدورة يتم ترشيحهم من قبل وكلاء وزارة الصحة والسكان، في مختلف محافظات الجمهورية.

الصحة

دورة تدريبية

الاطباء

الخدمات المعملية

الممارسات الطبية الآمنة

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