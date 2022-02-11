اليوم السابع
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الزراعة تعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزه فى روسيا

الجمعة، 11 فبراير 2022 04:55 م
الزراعة تعلن انتهاء أزمة شحنات الموالح المحتجزه فى روسيا برتقال
كتبت ــ أسماء نصار

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تلقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بالإفراج اليوم عن شحنات البرتقال المصري المحتجزه في المواني الروسية وإلغاء الحظر المفروض علي بعض الشركات المصرية المصدرة للموالح.
 
يأتي هذا تتويجا لجهود وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع السفاره المصرية ومكتب التمثيل التجاري في موسكو والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
 
وكان القصير قد استقبل أمس السفير الروسي بالقاهرة، وبحث معه أزمة احتجاز الموالح المصرية في الموانئ الروسية وطالبه بسرعة الإفراج عن الشحنات، لأنها تستوفي كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المطلوبة من الحجر الزراعي الروسي .
 
ووجه القصير الشكر إلي السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو علي مجهوداته في التواصل مع هيئة حماية المستهلك الروسية من اجل حل الأزمة .
 
كما أشاد القصير بجهود الحجر الزراعي المصري في التحرك الفورى والتفاوض مع الجهات الدولية من أجل الحفاظ علي سمعة الصادرات المصرية.
 
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في دعم الصادرات وحل أي مشاكل تواجه الشركات التصديرية. 
 
وعقد الحجر الزراعي العديد من الاجتماعات العاجله مع السفير المصري في موسكو وقام بإرسال كافة البيانات الفنية اللازمة للتفاوض مع هيئة حماية المستهلك الروسيه من أجل التراجع عن قرار إيقاف بعض شحنات الموالح المصريه وحظر شركتين مصريتين من التصدير.
 
جدير بالذكر، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح.
 
 

الزراعة

شحنات الموالح

روسيا

الحجر الزراعى

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