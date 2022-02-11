اليوم السابع
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سكن كريم: تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن

الجمعة، 11 فبراير 2022 09:12 م
سكن كريم: تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حتى الآن حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

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قال المهندس لؤى أنس الاستشارى الهندسى لمبادرة سكن كريم: إننا نستهدف المنازل الأكثر فقرا، ونبدأ فى رفع كفاءة المنازل حتى يصل المواطن إلى سكن كريم، وذلك عن طريق تطوير السكن وتوفير شبكات غاز وتجديد مدارس وتوصيل مياه.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مبادرة سكن كريم بدأت منذ عام 2017 بتوجيه من وزيرة التضامن لاستهداف المنازل الأكثر فقرا، والقيادة السياسية قالت لنا المنزل لابد من رفعه وتطويره تطوير شامل، لافتا إلى أن المبادرة منذ بدايتها كانت فى 143 قرية وتم التدخل بحوالى 60 ألف تدخل فى المنازل وتطويرها، وكذلك هناك جمعيات تقوم على المساعدة فى مبادرة سكن كريم من رفع.

 

وتابع أن مبادرة حياة كريمة مستهدفه 58 مليون مواطن فى 20 محافظة على 3 مراحل، والمرحلة الأولى تم الانتهاء من نسبة كبيرة من المستهدف منها، تم إعادة وتطوير 123 ألف منزل فى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة فى 52 مركز وأكثر من 1400 قرية حتى الآن، والمرحلة الثانية هتبدا فى شهر يونيو من مبادرة حياة كريمة.


سكن كريم

حياة كريمة

تطوير منزل

الحقيقة

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