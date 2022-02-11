اليوم السابع
Ads
الجمعة، 11 فبراير 2022 08:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التموين تعلن عن صرف 50% من مقررات شهر فبراير حتى الآن

الجمعة، 11 فبراير 2022 08:00 ص
التموين تعلن عن صرف 50% من مقررات شهر فبراير حتى الآن وزارة التموين - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أنه جرى صرف ما يقرب من 45% من مقررات شهر فبراير الجارى حتى الآن، كذلك مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى من 15 إلى 20%.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

التموين

السلع التموينية لاصحاب البطاقات

سلع بطاقات التموين

سلع تموينية

سلع غذائيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خطوات معرفة الدعم المخصص لأفراد الأسرة على بطاقة التموين.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 24 يناير 2022 03:00 ص

"تجنبا للتلاعب".. اعرف قائمة السلع ببطاقات التموين وأسعارها

الخميس، 06 يناير 2022 11:40 م

أسعار 27 صنفا من السلع الغذائية فى بطاقات التموين.. إنفوجراف

الأربعاء، 05 يناير 2022 08:52 م

نقابة أطباء الأسنان: 90% من المواطنين مصابون بالتسوس.. والحل فرشاة على كل بطاقة تموين

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:36 م

هل من يحصل على معاش تكافل وكرامة يمتلك بطاقة تموين؟.. اعرف الإجابة بالتفاصيل

السبت، 25 ديسمبر 2021 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة