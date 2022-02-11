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المترو يجدد تحذيراته للركاب من دخول المحطات دون كمامات للوقاية ضد كورونا

الجمعة، 11 فبراير 2022 01:52 م
المترو يجدد تحذيراته للركاب من دخول المحطات دون كمامات للوقاية ضد كورونا مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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جددت شركة المترو تحذيراتها لجمهور الركاب من دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامات فورية تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وتواصل شركة المترو التشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة، مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات، وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو، مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة المقدرة بـ٥٠ جنيها.
 
وتوفر شركة المترو كمامات في شبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرارها فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
 
وأكدت شركة المترو  أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات  للوقاية من كورونا.
 

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