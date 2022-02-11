وزير الأوقاف يستقبل نظيره السعودي للمشاركة في مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، نظيره السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي ينطلق غدًا السبت 12 فبراير 2022.

وخلال اللقاء رحب محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، موجهًا التحية والتقدير للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وكل قيادات المملكة وإلى وزارة الشئون الدينية والدعوة والإرشاد للمملكة العربية السعودية.

وأكد وزير الأوقاف: أننا في مواجهة حقيقية مع جماعات الإرهاب والتطرف وأصحاب المغالطات الدينية، وهدفنا نشر صحيح الدين، فدولنا تبحث عن صحيح الدين ، أننا نواجه التطرف وليس التدين ودورنا البحث عن الدين الوسطي الصحيح المعتدل، كما وجه الشكر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على تلبية الدعوة بالحضور بهذا الوفد الكبير، وهذا يمثل إضافة كبيرة وقوة داعمة للمؤتمر ، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارتين ممتد على جوانب متعددة ، وهدفنا خدمة ديننا وأوطاننا وأمتنا وتصحيح صورة الدين ، مؤكدًا أن المواطنة والسلام العالمي هو مؤتمر مفتوح ومشترك إنساني ونؤمل أن يصل صوتنا إلى كل عقلاء العالم نعمل معًا لصالح الإنسان.

وقد عبر الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ عن شكره بالدعوة إلى هذا المؤتمر والذي سينتج عنه قرارات تخدم البشرية ككل وتحقق الأهداف المرجوة من خلال نشر مبادئ الاعتدال والوسطية وإلى نبذ العنف والعنصرية والتطرف ومحاربة الإرهاب أينما كان ، مؤكدًا أن وزارة الشئون الدينية والدعوة والإرشاد للملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف المصرية تسيران على نفس المسار ومتفقتين في الرؤى وهذا تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز (حفظه الله) وولي عهده والذين يعملون بجد لنشر الاعتدال والوسطية وإلى نبذ العنف ونشر الرحمة بين البشرية وفق ما جاء في كتاب الله (عز وجل) والسنة النبوية المطهرة وفق فهم السلف الصالح الذي يدعوا إلى الاعتدال والوسطية ونبذ العنف ونبذ جميع صور وإشكال الإرهاب.

وأهدى وزير الأوقاف الشيخ الدكتورعبد اللطيف آل الشيخ نسخة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير الإصدار الثاني ، التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف ، وهو ما حاز ثناء وإعجاب وإشادة معاليه بهذه الإصدارات المتميزة ، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية سواء في مجال الدعوة أم في مجال الأوقاف والأنشطة الاقتصادية للوزارة .