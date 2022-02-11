الصحة: مصرع 2 وإصابة 15 آخرين فى حادث أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الذي وقع صباح اليوم.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح ، أن الحادث أسفر عن حالتا وفاة، وعدد 15 مصابا ، متواجد منهم حالة بمستشفى مطروح العام ، وحالة بمستشفى العلمين وحالة حولت إلى مستشفى جامعة الإسكندرية ، فيما تم خروج 12 حالة من المستشفيات لتحسن حالتهم بعد عمل الإسعافات اللازمة.

أضاف أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، واشتباه كسور بالكتف والركبة وعظمة الساق ، وكسر بالترقوة، واشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة.